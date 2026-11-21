Erik Karlsson ser ut att avsluta säsongen i en annan klubb än Pittsburgh Penguins. Foto: Eric Bolte-Imagn Images

Foto: BILDBYRÅN

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Efter att ha varit en av NHL:s stora överraskningar förra säsongen har Pittsburgh Penguinskommit ned på jorden den här hösten. Laget ligger i botten av Eastern Conference och ser inte ut att vara aktuella för slutspel till våren.

Det kan få konsekvenser för lagets bägge svenska spelare.

Både Erik Karlsson och Rickard Rakell figurerar i trejdrykten och kan mycket väl komma att lämna klubben innan trade deadline 1 mars nästa år.

I fallet med Karlsson skulle det i så fall bli som en så kallad rental eftersom han sitter på ett utgående kontrakt. 36-åringen är attraktiv eftersom han fortfarande producerar en hel del poäng och kan styra och ställa i powerplay – dessutom är han långt ifrån så dyr som hans lönetaksträff på 11,5 miljoner anger.

Karlsson fick en bonus på sex miljoner dollar utbetald i somras och har bara 1,5 miljoner dollar i baslön under säsongen.

Erik Karlsson till Carolina Hurricanes?

I All In Hockey diskuterar Mike Helber och Uffe Bodin situationen med Karlsson och pekar ut de regerande Stanley Cup-mästarna Carolina Hurricanes som en tänkbar destination.

– Carolina är spännande. De har lönetaksutrymmet och saknar faktiskt den där högerfattade offensiva backen, säger Bodin.

– Han är en erfaren, rutinerad, avslappnad spelare som fortfarande levererar. Han var Sveriges bästa spelare på OS för att han var så avslappnad. Många var rädda för att ta pucken men Erik bara gjorde sitt. Han är en bra person för ett slutspel, tror Helber.

Här diskuterar man även Rakell, som enligt uppgifter från Nordamerika ska ha tackat nej till en trejd till Chicago Blackhawks . 33-åringen har ytterligare ett år kvar på kontraktet, men ses som en spelare som Penguins kommer att flytta på innan deadline i sin föryngringsprocess.

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