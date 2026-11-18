Rickard Rakell uppges inte vilja hamna i Chicago. Foto: Bildbyrån.

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Förväntningarna var att Chicago Blackhawks skulle ta ett stort kliv framåt efter flera år av mörker. Men så har det inte blivit. Laget ligger näst sist i hela NHL och general manager Kyle Davidson försöker förtvivlat göra laget bättre.

Han diskuterade bland annat en trejd med Pittsburgh Penguins. En trejd som skulle involvera den svenske OS-forwarden Rickard Rakell. Det uppger TSN:s insider Pierre LeBrun. Men Rakell har en modifierad no trade-lista som innehåller åtta lag han kan säga nej att trejdas till - och ett av de åtta lagen på listan var just Chicago.

– Det var inte en "fit" just nu. Men Blackhawks jobbar så hårt för att uppgradera både forwards- och backsidan. Det är mycket press på Kyle Davidson, säger LeBrun i programmet "Insider Trading".

33-årige Rakell kom till Pittsburgh Penguins från Anaheim Ducks under säsongen 21/22. Han har den här säsongen gjort elva poäng (6+5) på 20 matcher och har ett kontrakt, värt fem miljoner dollar per säsong, som går ut sommaren 2028.