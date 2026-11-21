TV4 fortsätter att sända SHL fram till 2026.

Foto: Bildbyrån

TV4:s rättigheter till SHL sträcker sig just nu fram till 2030, men redan nu står det klart att tv-kanalen kommer att förlänga avtalet med ligan.

Aftonbladet rapporterar att parterna är överens om ett nytt miljardavtal som stäcker sig fram till 2036.

– Att ha en lokal liga med sånt enormt engagemang och som samtidigt håller högsta klass sportsligt är otroligt häftigt. Lokal högrelevant sport är en stor del i TV4 Plays starka utveckling, säger TV4:s sportdirektör Johan Cederqvist till tidningen.

Uppgifter: Största avtalet någonsin

Enligt uppgifter till Aftonbladet är avtalet det största avtal som en svensk liga har skrivit. Det nuvarande avtalet som parterna har ger, enligt Sportbladet, klubbarna 50 miljoner kronor per år. Det nya avtalet ska enligt tidningen innebära en mindre ökning av den ersättningen.

– Det är konfidentiellt. Jag kan inte kommentera några summor, säger Johan Cederqvist.