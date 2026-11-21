Axel Sandin-Pellikka.

Foto: Paul Sancya/AP/Alamy

Inledningen på sin andra säsong i Nordamerika blev en motig sådan för Axel Sandin-Pellikka . Den unge svensken fick under delar av säsongsinledningen sitta på läktaren i Detroit Red Wings och för en dryg månad sedan valde NHL-klubben då att skicka ned honom till farmarlaget Grand Rapids Griffins i AHL för välbehövlig istid.

Sandin-Pellikka har tagit degraderingen på bästa sätt.

Inför nattens möte med Colorado Eagles hade 21-åringen producerat sju poäng på åtta matcher och efter nattens övertidsseger (4–3) snittar Sandin-Pellikka nu en poäng per match. Detta efter att han noterats för två passningspoäng i segern och därmed också står noterad för fyra poäng på sina två senaste matcher.

Näst poängbästa svenske backen i AHL

21-åringen är en av blott tre backar i farmarligan som spelat över en handfull matcher i AHL den här säsongen och snittar en poäng per match eller mer. De resterande är Laval Rockets amerikanska backar Luke Mittelstadt (24 poäng på 17 matcher) och Reilly Walsh (18 poäng på 18 matcher).

Sandin-Pellikka är den näst poängbästa svenske backen i AHL den här säsongen, bara slagen av lagkamraten William Lagesson (elva poäng på 19 matcher).