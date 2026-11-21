Det brakade loss ordentligt i nattens collegematch mellan University of Michigan och Michigan State University.

Foto: Alamy & Big Ten Network (Skärmdump)

Matcherna mellan University of Michigan och Michigan State University är några av de hetaste inom den amerikanska collegehockeyn. I natt kokade känslorna över i säsongens första rivalmöte – där inte mindre än 136 utvisningsminuter delades ut totalt, varav 116 i samband med en situation i den tredje perioden.

Det hela började med att University of Michigan-forwarden Nick Moldenhauer blev liggande på isen efter att ha tacklats in i sargen av Sean Barnhill drygt halvvägs genom slutakten vid ställningen 5–1 till University of Michigan. Smällen resulterade i att spelarna på isen rök ihop, men det var inte förrän målvakten Jack Ivankovic knuffades omkull i efterdyningarna av den första situationen som det hela brakade loss.

Hoppade in spelare från bänken

Spelare hoppade in på isen från avbytarbänken och flera spelare hamnade i slagsmål, samtidigt som linjedomarna gjorde vad de kunde för att få ordning på händelserna ute på isen. Det hela resulterade i sex matchstraff, tre för vardera lag, där bland annat University of Michigans storlöfte Michael Hage, som valdes i förstarundan av NHL-draften 2024 av Montréal, var en av spelarna som fick matchstraff.

I matchen återfanns en svensk i form av Eric Nilson (Michigan State University)

– Det är en av de största rivaliteterna inom sporten, så det kommer att bli mycket sådant. Om någon ger sig på (Ivankovic) är det bara att räkna med att vi svarar, säger University of Michigan-tränaren Brandon Naurato till The Athletic .

Nick Moldenhauer, som fick tacklingen som utlöste det stora bråket, tvingades utgå från matchen och kan enligt Naurato bli borta en längre tid.

University of Michigan vann matchen med 5–1 och har därmed vunnit elva av tolv matcher den här säsongen i NCAA.



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