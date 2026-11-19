Det har varit deppigt för Södertälje SK senaste tiden. Foto: Caisa Rasmussen / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

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Det jäser i Kringelstaden!

Tidigare i veckan kom beskedet att Andreas Johansson får lämna uppdraget som tränare för Södertälje SK. Nyheten slog inte direkt ned som en bomb efter fyra raka förluster – och inte minst pinsamma 1–9 borta mot Kalmar HC – men den skapade ändå en hel del frågor om klubbens identitet och vart man är på väg.

I veckans avsnitt av All In Hockey djupdyker Mike Helber och Uffe Bodin i SSK:s tillkortakommanden, både som lag och förening.

Brist på ledarskap i Södertälje SK

Helber pekar ut bristen på starkt ledarskap på och utanför isen som förklaringar till att man inte lever upp till sin potential.

– Man måste prata karaktär och vi har flera ledare som inte finns kvar längre: Patrik Zackrisson, (Jonas) Ahnelöv , Henrik Eriksson, William Wiå, (Filip) Windlert . Det är fem–sex namn. Varje hockeyallsvensk klubb har problem att behålla sina bästa spelare, och de här killarna har fått en hel del kritik... Men när de är borta inser man att det inte är lika lätt. Det är ett stort hål att fylla när det börjar brinna.

Men det stannar inte där. Mike Helber ser stor förbättringspotential i klubbledningen också. Han ser SSK som "en spretig klubb".

– Jag kommer alltid att tjata om det här så länge jag får prata om svensk hockey... Ordförande, klubbdirektör och sportchef måste ha en bra relation, I Södertälje är det Anders Averud, Karim Boumedienne och Emil Georgsson, de tre måste bli extremt tajta och jag upplever inte att de här tre är extremt tajta. Det innebär att budskapet som går ut blir spretigt i sig. De måste hitta ett sätt att visa vägen tillsammans.

"Sätt dig i bilen och åk till bortamatcherna"

Han beskriver själv hur nära han jobbade med ordförande Christer Mård och sportchefen Johan Hemlin under sin tid som klubbdirektör i Linköping HC.

– Vi satt i bilen tillsammans och åkte till bortamatcherna. Nu kan man ser alla matcher på tv, och det är en extrem förlust för svenska föreningar. Sätt dig i bilen och åk till bortamatcherna, då har man flera timmar på sig att prata ihop sig. Prata, prata, prata och försök förstå varandra och hitta ett sätt att leda föreningen. Utan det kommer du inte att vinna, du kommer alltid att spreta.

Helber och Bodin diskuterar även utspelet från storsponsorn, tillika Andreas Johanssons vän, som varit missnöjd med klubbens beslut. Dessutom funderar man på vem som ska kliva in i båset och ersätta "AJ".

All In Hockey spelas in varje torsdag och presenteras av DBet.