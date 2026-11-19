Dichow uppges ha drabbats av en ny hjärnskakning.

Foto: Bildbyrån (montage).

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”Med Frederik Dichow skadad och behov av ytterligare rehabilitering väljer vi säkerställa att vi har en bra situation på målvaktssidan."

Ovanstående skrev Timrå när man tidigare i november meddelade att Jonas Gunnarsson korttidskontrakt gjorts om till en ettårslösning. Därefter har dock ingen ytterligare förklaring till Dichows frånvaro kommit från SHL-klubben. Detta trots danskens historik med både hjärnskakning och Tietzes syndrom.

Nu uppger Sundsvalls Tidning att burväktaren, precis som Ludvig Levinsson, saknas på grund av just hjärnskakning.

– Jag bekräftar inget, säger sportchefen Kent Norberg när tidningen förmedlar detta.

Ludvig Levinsson har saknats sedan den första försäsongsmatchen, och Dichow hann med två matcher innan han i början av oktober meddelades ha skadat sig själv på träning.

– Jag tänker inte sia om det. Just nu rehabar han och så tar vi det därifrån. Sedan får vi se vad som händer framöver, säger "Nubben" om huruvida målvakten spelar mer denna säsong.

Skyndade tillbaka sist – fick Tietzes

Samma besked som Timrå-chefen ger kring Dichow kommer också kring Levinsson, men med historiken där 25-åringen från Danmark endast spelade tio matcher förra året finns oron självklart där.

– Det är klart att det inte är optimalt, säger "Nubben" om historiken.

– Först måste han komma tillbaka, sedan måste han börja träna och sedan kanske han måste ut och spela något också. Så det ligger en tid bort, säger han även om sin målvakt.

Frederik Dichow gjorde flytten till Timrå inför denna säsong, trots det tuffa 2025/26. Under den perioden blev han sängliggandes i fem månader, och fick även konstaterat att han fått den kroniska inflammationssjukdomen Tietzes, då han skyndat tillbaka från en hjärnskakning.

– Det är något jag får leva med, har han tidigare sagt till Sundsvalls Tidning.