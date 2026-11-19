Ludvig Larsson.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Linköping får välkommen förstärkning till kvällens rivalmöte med HV71 i SHL .

Via sin hemsida meddelar klubben att centern Ludvig Larsson är tillbaka i spel och redo att göra sin säsongsdebut efter en lång skadefrånvaro.

– Det har varit en lång väg tillbaka. Jag har lagt ner mycket jobb, så det är väldigt skönt att vara tillbaka igen, säger han till sajten.

Larsson drabbades av en underkroppsskada under sommaren och har av den anledningen inte kunnat spela någon match den här säsongen. Larsson har de senaste veckorna kunnat träna på is och den senaste tiden har han gått för fullt på lagträningarna.

Kastas in i hetluften direkt

Nu kastas han rakt in i hetluften i rivalmötet – och bottenmötet – med HV71.

– En rolig match att komma tillbaka till. Jag har förstått att det har varit slutsålt ett bra tag nu. Det är kul att få spela hemma framför våra supportrar och jag ser verkligen fram emot det, säger han.

31-åringen hämtades in till Linköping från finska Sport under fjolårssäsongen, men noterades inte för några poäng på de tio matcher han spelade med LHC under säsongsavslutningen.