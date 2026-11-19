Anton Lundmark ser ut att återvända till MoDo.

Foto: Bildbyrån (montage).

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Det var i slutet av september som Timrå IK först presenterade sin lösning för Anton Lundmark. Ett lån till rivalen MoDo, och Hockeyallsvenskan – trots att han förra året vände tillbaka till SHL -klubben via en swishinsamling.

Nu, efter att forwarden återvänt under landslagsuppehållet, kommer flera nya uppgifter kring hans framtid.

Det är Örnsköldsviks Allehanda som först uppger att Anton Lundmark ska återuppta sitt lån, med start under fredagens möte med Mora, men inom kort meddelar också Expressen att det på sikt kan handla om mer än så.

Enligt kvällstidningen kommer det att bli en permanent övergång till MoDo.

Parterna ska vara överens med varandra och detaljen som behöver lösas för att spelaren ska värvas loss är endast det sista året på det Timrå-kontrakt. Det Lundmark just nu har till 2028. Enligt Expressen blir forwarden MoDos egna över 2026/27 och 2027/28, om detta löser sig.