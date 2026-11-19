Nyförvärvet Max Véronneau öppnar för en förlänging med Örebro.

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I svenska hockeyn slog forwarden Max Véronneau igenom när han gick från IK Oskarshamn till Leksands IF. 60 poäng på 51 matcher och tvåa i poängligan efter dåvarande Frölundaspelaren Ryan Lasch. Efter den säsongen har Véronneau dock haft det svårt att komma upp i samma poängsnitt och till detta år bytte han Leksand mot Örebro Hockey.

Kontraktet skrevs över ett år och i en intervju med NA förklarar han hur början av säsongen har varit i den nya staden.

– Det känns fantastiskt att spela här, organisationen är jättebra och jag trivs verkligen. Men just nu kan jag bara fokusera på här och nu, säger han.

Véronneau vill förlänga

Efter säsongen går Véronneaus kontrakt med Örebro ut och det är ingenting klart för nästa säsong. När han får frågan om en förlängning med Örebro är det ganska tydligt vad han vill.

– Alltså, jag älskar att spela hockey, och det är så kul att göra det här i Örebro. Så om det är möjligt att fortsätta göra det här, i en av världens bästa ligor, då skulle jag göra det med nöje, säger han.

Hittat tillbaka till målformen

Örebro började svajigt på säsongen och förlorade öppningsmatchen med 7-0 mot Färjestad BK. Sedan dess har de hittat tillbaka och ligger just nu på fjärdeplatsen i tabellen med 28 poäng. Véronneau själv har gjort sex mål på de inledande 16 matcherna, vilket är ett mål mindre än vad han gjorde på hela förra säsongen.

– För mig personligen har det varit en bra start, och lagmässigt blir det allt bättre. De senaste veckorna har vi visat som vad det här laget kan göra, säger han.