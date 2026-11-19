Fredrik Söderström och Tyler Kelleher.

Foto: Ronnie Rönnkvist

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Leksands värvning av Tyler Kelleher från MoDo har så här långt varit en fullträff. Under sina 19 spelade matcher har han tagit poäng i 18 och svarat för 16 mål och totalt 37 poäng.

En som följt 31-åriga amerikanen under hans år i Sverige är TV4:s expert Fredrik Söderström.

– 37 poäng på 19 matcher får man säga är smått sensationellt. Att Kelleher är en toppspelare i Hockeyallsvenskan vet alla som följt ligan under senare år, men det är ett anmärkningsvärt lyft som han har förmått att göra i Leksand så här långt den här säsongen, säger Fredrik Söderström, som också lyfter hans omgivning med Åke Stakkestad och Patrik Zackrisson som två nycklar i Kellehers framgångar.

– Jag skulle säga att det är där vi har svaret på mycket av det vi ser nu. Det är en optimal kombination där han får Stakkestads rivighet, envishet och tjurighet. Han får också Zackrissons spelförmåga, tajming och det som är lite utdöende inom hockeyn idag: ansvarstagandet.

– Det ger Kelleher ytorna, utrymmet och tryggheten i spelet. Han säger också att han värdesätter dem båda högt och det ska han nog göra.

”Brukar med lite värme säga att Kelleher jobbar deltid”

Vilken nivå håller den här kedjan med Hockeyallsvenska mått mätt?

– Jag skulle nog säga att de har varit den bästa enheten så här långt. Det är optimerade egenskaper. Hockeyallsvenskan är en liga där du kanske har lite mer utrymme och tid. Det är inte lika tätt.

– Dom är otroligt intensiva och kreativa offensivt där två av tre dessutom har ett defensivt tänk.

– Det är lite så att Zackrisson får kompensera en del för Kellehers minimala intresse för spelet utan puck, så tillsammans tycker jag att de har varit den bästa enheten.

Kan du se att det finns en risk att energin tryter för den här enheten med tanke på att vi bara är i november?

– Jag brukar med lite värme säga att Kelleher jobbar deltid, vilket vi har sett varje säsong. Det finns matcher där han kanske försvinner och matcher som han inte spelar.

– Jag läste i dagarna om hans intresse för att spränga poängrekordet, så jag tror inte att han medvetet kommer att avstå från att spela matcher. Det funkar inte på det sättet.

– Tittar du däremot på hur det var i framför allt Djurgården och Brynäs, tycker jag att man hanterade Kelleher på rätt sätt. Man spelade honom inte då det fanns ett stort slitage och man hetsade inte igång honom efter en skada.

– I stället investerade man i honom lite ”off ice”. Det gjorde att han, då han väl kom tillbaka, var bra. Det primära är att han ska vara den stora skillnaden i ett slutspel. Där får Leksand också se till att vara förståndiga.

Åke Stakkestad, Patrik Zackrisson och Tyler Kelleher.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

”Söderström hyllar Kelleher: en charmerande blick för spelet”

Vad är det unika med Tyler Kelleher som hockeyspelare?

– Han har en otroligt avig offensiv. Det är så många människor som har sagt under åren att det bara är att köra över honom. Jag har sett lika många försöka, men man lyckas inte.

– Han är otroligt svåråtkomlig och kvick i sina vändningar, så riskerna är större än möjligheten att ta honom när du jagar. Försiktighetsavståndet och marginalen du ger honom utnyttjar han brutalt.

– Sedan tycker jag att han har en charmerande blick för spelet och ett passningsspel utöver det vanliga. Man ser hur folk reagerar då han har haft några öppnande passningar och framspelningar som gjort att det smäller.

– Han har egentligen allt det där. Sedan har han det viktigaste av allt: självinsikt. Det finns många idag som vid minsta lilla chans att prova sig mot bättre lag och motstånd på en högre nivå vill ta den. Jag upplever att Kelleher medvetet har valt bort chanser i kanske bättre ligor, SHL och möjligen ute i Europa, för att han vet att på den här nivån i Hockeyallsvenskan kan han sticka ut. Jag tror han trivs med att vara central.

Om han håller det här poängtempot når han 100 poäng innan serien är slut. Kommer han att orka det?

– Tyvärr styr man inte över sitt öde. Jag tänker då på skador, sjukdomar och annat.

– Han kan mycket väl slå poängrekordet, men jag skulle vara svårt överraskad om han hamnade på tresiffrigt i poäng. Då har vi något som mer eller mindre är oslagbart i framtiden, avslutar Fredrik Söderström.