Miljardrullning i NHL – brödsmulor till svenska klubbar

Gary Bettman och NHL fortsätter att tjäna storkovan – utan att svenska klubbar som producerar spelare till ligan blir mycket rikare. Foto: Kirby Lee-Imagn Images

Foto: USA TODAY Sports

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Tidigare i veckan kom uppgifter om att NHL:s lönetak väntas fortsätta öka rejält . Efter att ha landat på 104 miljoner dollar i år stiger det till 113,5 miljoner nästa säsong – och därefter ser det ut att bli en rekordhöjning på 14 miljoner dollar till 127,5 miljoner 2028. Höjning är en återspegling av att den nordamerikanska proffshockeyn mår väldigt bra ekonomiskt just nu.

Samtidigt är det många svenska supportrar som reagerar på att deras klubbar får dåligt betalt när deras spelare flyttar till NHL. I alla fall om man jämför med vad allsvenska fotbollsklubbar kan håva in.

Ersättningen för en svensk spelare som går till NHL ligger för närvarande kring fyra miljoner kronor, plus en del bonusar som kan tillkomma. Det kan ställas i kontrast med de dryga 300 miljoner kronor som AIK fick för den nigerianske fotbollsspelaren Zadok Yohanna tidigare i år.

Mike Helber: Så funkar det svenska NHL-avtalet

I podcasten All In Hockey ger den tidigare klubbdirektören Mike Helber insyn i mekanismerna bakom det svenska NHL-avtalet – och släcker drömmen om att svenska klubbar någonsin ska få mycket bättre betalt från NHL.

– Man måste komma ihåg att alla spelare vill till NHL, säger Helber. Det finns inga unga spelare som vill till Tyskland, England eller Ryssland. Det innebär att NHL har ett trumfkort, för om man inte kommer överens om ett avtal så kommer de att ta spelarna gratis.

Det här gör att liknelsen med fotbollens mer globala marknad inte håller vatten.

– I fotbollen har du italienska, engelska, schweiziska och till och med danska klubbar som köper spelare, säger Helber. I hockeyn förhandlar man bara med NHL. Hade man kunnat förhandla med de olika klubbarna enskilt hade det antagligen varit bättre, men NHL har varit smarta och sagt att man gör ett kollektivt avtal för alla klubbar.

Han landar i att pengarna svenska klubbar får från NHL "är bättre än ingenting", vilket skulle kunna bli fallet om NHL ställer sig på tvären.

All In Hockey presenteras av DBet och spelas in varje torsdag.