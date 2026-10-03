TV: Öppnar målkontot efter flytten från Djurgården

Marcus Nordmark har presenterat sig i London Knights.

Foto: Bildbyrån och OHL (skärmdump).

"Anaheim Ducks bedömning är att han kan få en utveckling på en bättre plats. De tycker att det är för hög konkurrens i Djurgårdens IF Hockeypå forwardssidan", sade sportchefen Marcus Due-Boje när Marcus Nordmark, lite överraskande lämnade stockholmsklubben i somras.

Ny adress blev istället London Knights i den nordamerikanska juniorligan OHL. Ett steg som NHL-klubben alltså föredrog för sitt val från första rundan av den gångna sommarens NHL-draft.

Nu har Nordmark presenterat sig i den nya tröjan.

I andra matchen för säsongen klev den 18-årige forwarden fram som en av målskyttarna i en 4–1-seger mot North Bay Battalion. En passning hade letat sig fram till hans blad, framför mål, och ett rappt avslut senare fick det JVM-aktuelle löftet jubla.

Målet kom samma natt som hans tidigare radarpartner, Viggo Björck, fick debutera i NHL för Winnipeg Jets.

Se målet nedan!