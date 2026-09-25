Efter monsterkontrakten - NHL planerar rekordhöjning av lönetaket

Leo Carlsson och Cale Makar har skrivit nya jättekontrakt. Foto: Bildbyrån

Leo Carlssons, Macklin Celebrinis och Cale Makars nya kontrakt i NHL har nått nya, svindlande nivåer. Ligan och spelarfacket är inne på sitt andra år på ett treårs-avtal där lönetaket den kommande säsongen ligger på 104 miljoner dollar. Säsongen 27/28 kommer taket att höjas till 113,5 miljoner dollar.

NHL planerar rekordhöjning av lönetaket

Vid ligans guvernörsrådsmöte den här veckan presenterades den första prognosen för lönetaket för säsongen 28/29. Enligt uppgifter som Sportsnets Elliotte Friedman rapporterar om kommer lönetaket höjas kraftigt. Från 113,5 miljoner till 127,5 miljoner dollar. Om uppgifterna stämmer skulle det bli den största höjningen från en säsong till en annan under den nuvarande lönetakseran.

En av anledningarna till höjningen är att NHL-kommissionären Garry Bettman uppgett att ligans intäkter den kommande säsongen ligger på 8,1 miljarder dollar.

"NHL-kommissionären Gary Bettman säger att intäkterna för den kommande säsongen väntas uppgå till cirka 8,1 miljarder dollar i blandad valuta, vilket uppenbarligen är en viktig faktor bakom det stigande lönetaket. Om prognosen för 2028/29 håller skulle det dessutom innebära den största höjningen av lönetaket från en säsong till nästa under lönetaks-eran – 14 miljoner dollar", skriver Friedman.

Det här är inte goda nyheter för alla. Friedman menar att det kommer att bli tufft för några av de mindre kanadensiska marknaderna att hänga med i den snabba utvecklingen.

När NHL införde sitt lönetak efter lockouten 2005 kunde klubbarna maximalt spendera 39 miljoner dollar första säsongen. Efter det steg intäkterna i snabbt takt och takt lyfte, men på grund av pandemin stannade utvecklingen upp runt 2020 och de följande åren. Nu har ekonomin i ligan bevisligen återhämtat sig och därmed kan vi förvänta oss fler rekordkontrakt i klass med Leo Carlssons 870-miljonersavtal med Anaheim Ducks – och mer.

Så har NHL:s lönetak förändrats över tid