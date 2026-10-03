En av två kan spela: "Inte kunnat undersöka"

Tim Barkemo och Lucas Forsell klev båda av senast.

Foto: Bildbyrån (montage).

När Timrå IK ställer upp på hemmaisen för lördagsmötet med Skellefteå kommer Tim Barkemo, med största sannolikhet, att vara med.

Beskedet kommer från huvudtränaren Mikael Gath efter att både Barkemo och Lucas Forsell klivit av skadade mot Rögle. Exakt hur det är med den sistnämnde är ännu inte klart då han i första han lämnats på grund av sjukdom.

– Forsell är sjuk, så han lämnade vi nere i Ängelholm. Vi ville inte ha med honom hem på resan. Så Forsell är ju inte tillgänglig och vi har inte kunnat undersöka hans skada i dag heller, säger Gath till Sundsvalls Tidning.

– Barkemo räknar vi med kan spela i morgon (läs idag), tillägger han också senare.

Det var oroande bilder som spreds på Barkemo efter 1–4-matchen i torsdags. Därför känner sig Gath också extra lättad.

– Absolut. Man vet ju aldrig hur det blir, men med Barkemo ska det inte vara någon fara och vi hoppas att det inte ska vara något större med Forsells skada heller, säger tränaren till ST.