Fick jätteförtroende i NHL-debuten: "Spelade riktigt bra"

Anton Johansson har nu debuterat i NHL.

Foto: X och Instagram (montage/skärmdump).

Nej, det var inte bara Viggo Björck som gjorde NHL-debut denna oktober-natt.

I en annan del av Nordamerika uppfylldes nämligen en annan svensk pojkdröm när Anton Johansson klev ut på isen i Detroit Red Wings Little Caesars Arena. Det hela överskuggades tyvärr av burop riktade mot tidigare lagkaptenen, Dylan Larkin , men den tidigare Leksands IF-backen var liga glad ändå.

Det blev också hela 19:10 i istid, och när man hör coachen, Todd McLellan, efter slutsignal blir det tydligt varför.

– Jag gillade hans insats. Jag tycker att han var aggressiv, han transporterade puck på ett bra sätt och han försökte att använda sitt skott, hyllar McLellan efter 0–2-resultatet, enligt NHL.com.

Backpartner till veteranen: "Han kommer att lära sig "

Johansson ställde upp i ett tredje backpar med USA:s tidigare VM-kapten, Justin Faulk, och såg till att Detroit inte släppte in något bakåt när han var på isen.

– Man kunde se skillnaden mellan träningsmatcher och riktiga matcher vid vissa tillfällen där man kunde se veteranerna, killar som varit med ett tag, de kan locka dig med klubban och snabbt stänga till passningsvägarna, säger McLellan och fortsätter.

– Det var några passningar där han räknade med att nå fram, men så – pang – var det en klubba i vägen. Men han kommer att lära sig av den erfarenheten. Vi har spelare som varit med i tio eller tolv år som råkade ut för samma sak ikväll. Men jag var nöjd med hans insats.

Att den nu 22-årige backen tog plats i Detroits NHL-trupp sågs lite som en skräll, men samtidigt är också situationen kring Simon Edvinsson oviss, där Detroit ännu inte har sajnat den svenske nyckelbacken.

Hyllas av Moritz Seider: "Spelade riktigt bra"

En annan som var nöjd med Anton Johanssons debut var tyske stjärnan Moritz Seider, nyckelspelare i Detroits backsida.

– Jag tycker att han spelade riktigt bra. Jag tycker att samtliga killar där bak var stabila. Vi gav dem inte särskilt mycket och de fick inga 2-mot-1- eller 3-mot-2-lägen. Jag tycker att alla behöll lugnet och höll sig till vårt spelsystem, säger han.

Själv medger den tidigare JVM-spelaren att det hela var en nervös upplevelse.

– Det var grymt. Säsongspremiär, röda mattan och allt runt omkring och spelarpresentationerna. Det var en nervös dag fram till nedsläpp, men jag tyckte att det kändes ganska bra … Det kändes bra där ute, sedan finns det självklart detaljer som jag kan lära mig framöver, men det kändes bra. Jag tycker att vi var ganska solida i försvarsspelet. Vi hade en del målchanser och det gäller att vi tar vara på dem, säger han.

Anton Johansson är samtidigt inte helt utan erfarenhet av nordamerikansk hockey. Det då han avslutat båda de två senaste säsongerna genom att byta Dalarna och Leksand mot AHL-spel med farmarlaget i Detroit, Grand Rapids Griffins.