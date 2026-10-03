Svenskarna som är bäst betalda – i farmarligan

Sammanställningen nedan omfattar endast svenska spelare med NHL-kontrakt som skickats till AHL inför säsongen eller under NHL:s säsongsupptakt. Det innebär att spelare som Gustav Olofsson, Gabriel Seger, Samuel Sjölund, Liam Valente och Jesper Vikman inte finns med på den här listan, eftersom spelare med raka AHL-avtal saknar offentliga lönesiffror. Löneuppgifterna är hämtade från Puckpedia.com .

Listan gäller svenskar som var klassade som "non-roster"-spelare i NHL och skickade till AHL per den 2 oktober 2026. Växelkursen som använts vid omräkning från dollar till kronor är 1 USD = 10,03 SEK per den 1 oktober 2026.

15. Alexander Nylander, fw

Klubb: Calgary Wranglers.

Lön: 250 000 dollar/2,5 miljoner kronor.

Inte nog med att Alexander Nylander spenderade hela fjolårssäsongen i AHL, han spelade även förra säsongen på ett AHL-kontrakt med Torontos farmarlag Marlies. Hans framgångar i Toronto, med 53 poäng på 65 grundseriematcher och en Calder Cup-seger som pricken över i:et, gick emellertid inte NHL-klubbarna förbi.

Nylander bjöds in till Calgary Flames träningsläger, där han lyckades spela sig till ett NHL-avtal. Kontraktet är ett tvåvägskontrakt som ger honom en rejäl lönesänkning vid spel i AHL, där han åtminstone kommer att inleda säsongen, men som samtidigt ger honom en garanterad årslön på 250 000 dollar. Det är hans sämst betalda tvåvägskontrakt i NHL-karriären, borträknat hans entry level-kontrakt, men det räcker alltjämt för att göra honom till en av AHL:s bäst betalda svenskar.

Alexander Nylander.

Foto: Sergei Belski/Imagn Images/USA Today Sports

14. Wilmer Skoog, fw

Klubb: Grand Rapids Griffins.

Lön: 300 000 dollar/3,0 miljoner kronor.

Efter två år i Florida Panthers organisation skrev Wilmer Skoog , som man ändå får klassa som en doldis bland svenskarna i Nordamerika, på ett ettårskontrakt med Detroit Red Wings i juli och blev ett av de sista kontrakten som dåvarande general managern Steve Yzerman skrev i klubben. Skoogs kontrakt är ett tvåvägskontrakt med en lönetaksträff på 850 000 dollar och en farmarlagslön som i grunden ligger på 250 000 dollar, men som är garanterad till 300 000 dollar den här säsongen.

Den 27-årige stockholmaren har spelat i Nordamerika sedan 2018, då han lämnade Västerås, som då spelade i Hockeyettan, för spel i den amerikanska juniorligan. Därifrån gick han sedan till collegeligan, där Skoog spenderade fyra säsonger med Boston University, innan han 2023 tog klivet till proffshockeyn i Floridas organisation. Skoog fick chansen att debutera i NHL förra säsongen och spelade totalt tre matcher med Panthers, där han stod för två assist.

Wilmer Skoog.

Foto: Alamy

13. Carl Lindbom, m

Klubb: Henderson Silver Knights.

Lön: 300 000 dollar/3,0 miljoner kronor.

Carl Lindboms entry level-kontrakt med Vegas Golden Knights löpte ut efter säsongen och i slutet av juni enades parterna om ett nytt treårigt avtal. Lindboms nya avtal har en marginellt större lönetaksträff, från 840 000 dollar till 900 000 dollar, men den stora skillnaden finns i detaljerna i kontraktet.

Målvaktens entry level-kontrakt gav honom en farmarlagslön på 80 000 dollar per säsong, utöver de 65 000 dollar han fick som signing bonus varje sommar, medan hans nya avtal med Golden Knights ger honom en AHL-lön på 300 000 dollar denna säsong – och som från och med säsongen 2027/28 blir ett envägskontrakt som garanterar honom 900 000 dollar (nio miljoner kronor) per säsong oavsett om det blir spel i AHL eller NHL.

23-åringen går nu in på sitt tredje år i Nordamerika, där han under sina två första år mestadels har spelat AHL-hockey. Lindbom fick emellertid chansen att ta en kopp kaffe i NHL under fjolårssäsongen, då en skadekris på målvaktssidan resulterade i att han kallades upp och fick göra åtta framträdanden för Vegas. Lindbom är Golden Knights stora framtidsnamn på målvaktssidan, men med Carter Hart och Adin Hill är det trångt i målgården uppe i NHL.

Carl Lindbom.

Foto: Hector Acevedo/ZUMA Press Wire/Alamy

12. Simon Lundmark, b

Klubb: Syracuse Crunch.

Lön: 350 000 dollar/3,5 miljoner kronor.

Simon Lundmark spenderade fyra säsonger i Winnipeg Jets organisation utan att få chansen att visa upp sig i NHL och sommaren 2025 lämnade han klubben för spel i Tampa Bay Lightnings organisation. Förutom att han bytte upp sig rent organisationsmässigt resulterade flytten även i ett ekonomiskt lyft för backen, som lämnade ett ettårigt tvåvägskontrakt med en AHL-lön på 100 000 dollar (en miljon kronor) för ett tvåårskontrakt med Tampa Bay som garanterar honom minst 350 000 dollar per säsong under hans två år på tvåvägskontrakt.

Lundmark spelade två och en halv SHL-säsong i Linköping innan sin flytt till Nordamerika 2021. NHL-chanserna uteblev, som sagt, i Winnipeg men under fjolåret fick 25-åringen chansen att göra sitt första framträdande i NHL då han i januari kastades in i hetluften i en match mot Columbus som slutade med en 5–8-förlust för Tampa Bay. Den här säsongen är Lundmark en av de mest rutinerade AHL-spelarna i Syracuse med sina 308 grundseriematcher i farmarligan.

Simon Lundmark.

Foto: Jonathan Tenca/Cal Sport Media/Alamy

11. Oskar Sundqvist, fw

Klubb: Springfield Thunderbirds.

Lön: 350 000 dollar/3,5 miljoner kronor.

Den tvåfaldige Stanley Cup-mästarens ställning borta i Nordamerika har sakta men säkert blivit allt svagare, till den grad att Oskar Sundqvist den här sommaren gick med på att skriva ett tvåvägskontrakt för första gången sedan han sajnade sitt entry level-kontrakt med Pittsburgh för tolv år sedan.

I juli valde VM-svensken att acceptera St. Louis Blues ettåriga tvåvägsförslag, som har en lönetaksträff på 850 000 dollar vid spel i NHL och en garanterad AHL-lön på 350 000 dollar. Det är en rätt rejäl lönesänkning från den årslön på 1,5 miljoner dollar som Sundqvist haft de senaste två säsongerna och en ganska tydlig indikation på att Blues, med svenske Alexander Steen som general manager, inte längre ser samma roll och förmåga i Sundqvist längre efter några skadedrabbade säsonger.

Sundqvist placerades på waivers av St. Louis efter att ha gallrats bort under träningslägret och kommer nu att spela AHL-hockey för första gången sedan säsongen 2017/18, då han gjorde sex matcher i San Antonio Rampage – en klubb som inte längre finns kvar i ligan. I Springfield är han en av tre spelare som får klassas ha mycket NHL-rutin (545 matcher) tillsammans med Chris Wagner (401 NHL-matcher) och Nathan Walker (275).

Oskar Sundqvist.

Foto: David W Cerny/Reuters/Bildbyrån