Leksands miss: "Hade vi vetat det..."

Marcus Gidlöf tvingades kliva av i Leksands seger.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

Leksands IF stod för en stark upphämtning sent i fredagsmötet med Karlskoga efter att de själva satt sig i en krånglig sits. När Marcus Gidlöf klev av, efter en period, fanns nämligen endast Viggo Tamm, född 2008, att tillgå. Robin Christoffersson hade lämnats hemma för att vilas upp till nästa omgång.

Missen var också nära att det blev kostsamt då Tamm fick en tuff seniordebut med nio av elva räddade puckar.

– Jag tycker att det togs emot bra av Tamm. Någonstans så har han den vetskapen när han åker med, att rätt var det är så öppnas dörren och det gäller att vara redo. Det är oftast så en debut kommer till, säger målvaktstränaren Alexander Millner till Falu-Kuriren.

Därför klev Marcus Gidlöf av

Men varför klev då Gidlöf av? För det hade inte att göra med de två insläppta målen under första 20.

– Gidlöf mådde inte tillräckligt bra för att spela klart matchen. Men det var inget vi visste innan, utan det kom under matchen om man säger så. Hade vi vetat det hade vi nog haft med Robin, förklarar nu Millner.

– Jag har ingen kommentar vad det gäller, utan de bytte målvakt. Ni får kolla i morgon (lördag) på laguppställningen om han är med eller inte, säger också Leksands fysioterapeut Emilia Backman till FK.

Lördagsmatchen har nedsläpp 18.00, mindre än 24 timmar efter mötet med BIK. På andra sidan står Oskarshamn.