"Leksand – Sveriges mest hatade lag?"

Uffe Bodin och Mike Helber är inte överens om hur det går för Leksand i Hockeyallsvenskan. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

SE & LYSSNA HÄR: YouTube | Spotify | Apple Podcast | Instagram |

Se avsnittet i videospelaren ovan!

Hockeyallsvenskan har första nedsläpp i kväll. Då bjuds det på flera förmodade toppmöten när AIK Hockey tar emot MoDo Hockey i Avicii Arena och Leksands IF möter Södertälje SK hemma i Tegera Arena.

I podcasten All In Hockey diskuterar Mike Helber och Uffe Bodin de förväntade topplagen – och är oense om vilka som slutar i toppen.

Helber tror stenhårt på AIK:s hårda satsning.

– Jag tycker att AIK har bäst förutsättningar för att vinna Hockeyallsvenskan. De har fått behålla de flesta av sina bästa spelare – och det händer ju inte i vanliga fall, konstaterar han.

Rekryteringen av Viktor Tuurala som tränare är också en faktor som Helber tror kommer att ge AIK en boost.

– Han är lite annorlunda, inte den mest talvilliga och håller sig till själv, men han har fått resultaten.

Bodin går emot Helber och sätter degraderade Leksand som favorit. Han tycker truppen ser stark ut och gillar inte minst målvaktssidan med Marcus Gidlöf i spetsen. Han ser också det som ett stort plus att Johan Hedberg är kvar som tränare.

– Dessutom har deras juniorverksamhet levererat jättemånga spännande spelare sista åren, så jag gillar verkligen mixen mellan gammalt och ungt, starka ledare i Patrik Zackrisson och Martin Karlsson och ett spännande ungt garde, säger Bodin.

"Standard att sparka på laget som tvingats lämna SHL"

Han ställer sig också oförstående till kritiken mot lagbygget.

– Det är nästan standard att sparka på laget som tvingats lämna SHL – och speciellt då Leksand som är SHL:s kanske mest hatade lag.

Helber tycker att det är just pressen på laget som gör att han inte håller dem lika högt som exempelvis AIK.

– Det är bakfyllan. Alla förväntar sig att man ska ta sig upp och det gör det svårt. De lag som har tagit sig upp har en bra ekonomi – Leksand har inte det.

Lyssna på hela diskussionen kring topplagen i Hockeyallsvenskan i videospelaren ovan eller på Spotify eller Apple Podcasts.

All In Hockey släpps varje torsdag och presenteras av DBet.