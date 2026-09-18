Panelen: Han blir nykomlingens stora nyckel

Per Svartvadet, Fredrik Söderström och Rasmus Näsman synar Visby/Romas lagbygge.

Foto: Bildbyrån, Ronnie Rönnkvist

I kväll tar många gotlänningar färjan över till Oskarshamn för att se Visby/Romas premiär i Hockeyallsvenskan . Håller ishallen och laget Hockeyallsvensk nivå? Hockeysverige.se bad trion Rasmus Näsman på Siljan News samt TV4-experterna Per Svartvadet och Fredrik Söderström ge sin syn på saken.

Har Visby/Roma en fördel av att spela i en sliten hall och med guppiga båtresor till och från matcherna?

Per Svartvadet:

– Man kan tycka och tro det. Antagligen har de det med sina hemmamatcher, men jag tror deras resor kommer att stjälpa laget eftersom de måste resa varannan omgång. Jag skulle säga att det är plus/minus noll.

Fredrik Söderström:

– Tveklöst, ja. Det är nästan dumt att man försökte fräscha upp hallen för den kommer att spöka för många motståndare.

Rasmus Näsman:

– Båtresorna målas upp som ett skräckexempel. Nog för att de är dryga, men så hemska är de inte. Klart att det blir något annat för lagen. Absolut är det knöligare att ta sig dit. Ishallen är långt ifrån vad många spelare och lag är vana vid. Nu har man rustat upp den lite, men det är fortfarande, som ”Säcken” (Hans Särkijärvi) kallar den, råttboet. Det ligger någonting i det, så nog tror jag att de kan plocka några poäng bara på det.

Hans Särkijärvi är kvar i Visby/Roma efter avancemanget.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad blir nycken om laget ska hålla sig kvar i Hockeyallsvenskan?

Per Svartvadet:

– Framför allt måste man vinna mot rätt lag och ta så mycket poäng som möjligt på hemmaplan.

Fredrik Söderström:

– Joona Voutilainen. Han är en bra rekrytering på målvaktssidan och måste vara sitt absolut bästa jag.

Rasmus Näsman:

– Målvakten, Joona Voutilainen. Jag skulle säga att han är en av de bästa i serien. Sedan också att ”Säcken” stannar som assisterande. Det kommer hjälpa laget mycket. Annars är det att rida vidare på vågen från förra säsongen och spela på att det är drygt att ta sig till ön.

Visby/Romas nya målvakt Joona Voutilainen.

Foto: Bildbyrån

Vilka förväntningar har ni på Visby/Roma som lag?

Per Svartvadet:

– Att dom kommer spela en tajt defensiv, ha ett bra spelsystem och att man jobbar väldigt hårt i alla matcher hela säsongen.

Fredrik Söderström:

– Visby är nykomlingar med allt vad det innebär. Vi vet av hävd att det inte är så lätt att etablera sig, men jag tycker att man har plockat in bra rutin och många kommer behöva lägga tid och kraft på stöket att ta sig dit. Jag tror att Visby undviker sista två platserna.

Rasmus Näsman:

– Mina förväntningar är att Visby inte åker ur utan absolut klarar sig kvar. Jag tycker att man värvat spännande, fått in lite rutin och beprövade namn. Dessutom har man kvar mycket talang från förra säsongens trupp. Jag är förtjust i backen Andreas Thelander. Honom gillar jag skarpt.