Beskedet: Nobbar HV:s erbjudande

Mattias Tedenby.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Mattias Tedenby har spelat med HV71 på ett korttidskontrakt under försäsongen. Nu har klubben erbjudit honom en förlängning på sex veckor – som veteranforwarden valt att nobba.

Det bekräftar sportchefen Johan Hult på HV71:s hemsida .

– Tyvärr tackade Mattias nej till det. Vi har enorm respekt för Mattias och hans situation. Vi kommer fortsätta att ha en dialog och så får vi se vad som händer för Mattias och oss framöver, säger Hult.

I nuläget har klubben inte möjlighet att erbjuda klubbikonen ett kontrakt över hela säsongen.

– Vi har en numerär på vår forwardssida just nu som man måste ha respekt för och ta hänsyn till. Vi har några skador som vi vill se över lite längre fram och se hur de skadorna kommer att arta sig.

Stänger inga dörrar

Hult stänger emellertid inga dörrar för en återkomst till HV71 för Tedenby.

– Mattias är fantastiskt härlig och en go person både på och utanför isen. Det är definitivt inga dörrar som är stängda.

Den 36-årige forwarden lämnade HV71 i våras efter att hans avtal med klubben löpte ut, men anslöt igen på ett korttidskontrakt under försäsongen till följd av skador på HV:s forwardssida. Tedenby har spelat de fyra senaste säsongerna i HV71 och har totalt spelat tolv säsonger i klubbens SHL -lag. Under fjolårssäsongen noterades Tedenby för tio poäng (8+2) på 48 matcher.