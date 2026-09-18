Yngst i NHL – belönas med nytt kontrakt

David Warsofsky.

Foto: Pontus Lundahl/TT/Alamy

San Jose Sharks meddelar via sin hemsida att man har förlängt kontraktet med huvudtränaren Ryan Warsofsky. 37-åringens tidigare kontrakt löpte ut efter den här säsongen, men hur långt det nya avtalet är har klubben inte offentliggjort.

Warsofsky är NHL :s yngsta huvudtränare och tog över som huvudansvarig 2024, efter att han dessförinnan spenderat två säsonger som assisterande tränare till David Quinn.

Stor lyft förra säsongen

Under sin första säsong som huvudtränare i NHL tog Sharks bara 52 poäng på 82 grundseriematcher under Warsofskys ledning och slutade sist i NHL. Under fjolårssäsongen gjorde laget emellertid en stor uppryckning, mycket tack vare superstjärnan Macklin Celebrinis framfart, och plockade till slut 86 poäng på 82 matcher. Med den noteringen var laget bara fyra poäng ifrån att knipa en wild card-plats i den västra konferensen.

Förutom sina säsonger i San Jose har Warsofsky även meriter från AHL, där han bland annat ledde Chicago Wolves till Calder Cup-titeln 2022. 2025 förde han dessutom USA till VM-guld – landets första VM-guld på 92 år.