Silly och surr: Klubbarna missnöjda – vill förändra formatet
Hockeyettan

Silly och surr: Klubbarna missnöjda – vill förändra formatet

Publicerad 18 september 2026 11:00
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Hockeysveriges Hockeyettan-expert Mikael Mjörnberg lägger örat mot rälsen och samlar upp kulissnacket och de senaste ryktena under rubriken ”Hockey(h)ettan – Silly och surr från Hockeyettan”.

  • Veteranen redan på is – snabbare comeback än vad som var planerat
  • Rutinerade forwarden registrerad som joker
  • Testar spetsens brorsa inför seriestart
  • Bröt båtbenet – backen kan bli borta länge
  • Profilens son på marknaden
  • Klubbarna missnöjda – vill förändra formatet

Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com

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