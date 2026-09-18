Silly och surr: Klubbarna missnöjda – vill förändra formatet

Veteranen redan på is – snabbare comeback än vad som var planerat

Rutinerade forwarden registrerad som joker

Testar spetsens brorsa inför seriestart

Bröt båtbenet – backen kan bli borta länge

Profilens son på marknaden

Klubbarna missnöjda – vill förändra formatet

Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.

För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com