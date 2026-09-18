Silly och surr: Klubbarna missnöjda – vill förändra formatet

- Veteranen redan på is – snabbare comeback än vad som var planerat
- Rutinerade forwarden registrerad som joker
- Testar spetsens brorsa inför seriestart
- Bröt båtbenet – backen kan bli borta länge
- Profilens son på marknaden
- Klubbarna missnöjda – vill förändra formatet
Det är dags för veckans småplock av spaningar och snackisar från klubbarna ute i Hockeyettan. Häng med.
För tips och uppslag maila Mjörnberg på mikael.mjornberg@bettercollective.com
LÄS VIDARE MED PLUS
Månadsvis
79 kr/mån
- Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
- Ingen bindningstid
- Förnyas automatiskt
- Avbryt när som helst!
Årsvis
659 kr/år
- Tillgång till allt material på Hockeysverige.se
- Förnyas automatiskt
- Avbryt när som helst!
Vänligen logga in för att genomföra ditt köp av Plus.