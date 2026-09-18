Efter tuffa starten - svensken utgick skadad

Olle Eriksson Ek i sitt nya lag.

Foto: Pasi Suokko/Imago/Bildbyrån

Jokerit har fått en tuff start på säsongen efter avancemanget till Liiga förra säsongen. Under torsdagen spelade laget sin första hemmamatch i den högsta finska ligan på över tolv år mot JYP. Hemmapremiären blev en kaosartad kväll.

Efter två perioder valde Jokerit att byta ut startande målvakten Veini Vehviläinen mot svenska Olle Eriksson Ek. JYP hade då skjutit 14 skott och lyckats göra 4 mål.

– Vi vinner som ett lag och förlorar som ett lag. Inför den tredje perioden fattade vi sedan beslutet att byta målvakt, kommenterade huvudtränare Valtonen.

Eriksson Ek utgick skadad

Efter 14 minuter in i tredje perioden blev Eriksson Ek överkörd av sin egna spelare och blev liggandes på isen. Han fortsatte spela men valde att gå av några minuter senare så den utbytta målvakten Vehviläinen fick hoppa tillbaka in i mål.

– Vi får se hur hälsoläget ser ut. I morgon är vi klokare, säger Valtonen.

Kan bli aktuellt med en ny målvakt

Jokerit har tagit en poäng på de fyra inledande matcherna den här säsongen. Eriksson Ek har startat tre av dessa matcher och har en räddningsprocent på 81,0 procent. Skulle Eriksson Ek vara skadad under en längre period kan det bli aktuellt att värva en ny målvakt för Jokerit, som hade samma bekymmer i början på förra säsongen också. Huvudtränare Valtonen vill inte kommentera det.

– Vi måste analysera det här noggrant nu. Vi kan inte fatta förhastade beslut. Vi får se vad som händer.

Det är fortfarande oklart hur länge Eriksson Ek blir borta och vilken skada han har.