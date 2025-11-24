”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Radim Zohorna närmar sig en återkomst till isen, samtidigt är Färjestads stora stjärna Viktor Lodin tveksam inför morgondagens match. Zohorna tränande för fullt under måndagen och förväntas spela mot Djurgården.

– Tanken är att han ska vara redo till imorgon, säger Färjestads tränare Jörgen Jönsson till NWT.

Radim Zohorna. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån.

Radim Zohorna har varit skadad sedan en tid tillbaka, men ser nu ut att vara på väg mot en comeback. Under måndagen tränade forwarden för fullt och väntas göra en återkomst till isen i morgondagens match mot Djurgården. Den tjeckiska forwarden har producerat sex poäng (1+5) för Färjestad på 17 SHL-matcher.

– Tanken är att han ska vara redo till imorgon, så får vi se hur svaret blir, säger huvudtränare Jörgen Jönsson till NWT.

Under den senaste SHL-omgången fick dock forwarden Viktor Lodin en tackling som resulterat i skadekänningar, 26-åringen var inte med under lagets måndagsträning och det är oklart vare sig han kommer att komma till spel i returmötet mot Djurgården.

– Vi får se lite. Han har en dag där han är av (is). Han kan vara aktuell för imorgon. Vi får se vad dagen visar, säger Jönsson.

Färjestad vann det senaste mötet med Djurgården med 5-3.

