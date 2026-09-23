Hockeyallsvenskan

Oskarshamns mardröm – tvingas till lån

Publicerad 23 september 2026 11:32
Simon Eld
Simon Eld
Redaktör och reporter
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IK Oskarshamn tvingas hantera nya smällar i säsongsinledningen. Filip Sveningsson och Pontus Näsén gör Manuel Ågren sällskap på skadelistan.
"Båda väntas vara tillbaka inom cirka fyra veckor", skriver HA-klubben själva.

Filip Sveningsson och Pontus Näsén är skadade.
Filip Sveningsson och Pontus Näsén är skadade.
Foto: Bildbyrån (montage).

Det var i genrepet mot Kalmar som hemvändande stjärnan, Manuel Ågren, åkte på en skada. En prognos på fem veckor sattes, och IK Oskarshamn inledningen har därefter påbörjats utan 32-åringens SHL-rutin. 

Nu står Jeff Jakobs och hans lag inför ett mardrömsscenario. 

Under onsdagen meddelar den Hockeyallsvenskan klubben att både Filip Sveningsson och Pontus Näsén missar den närmaste tiden efter skador i söndagens 4–1-seger mot Vimmerby. Även här pratar vi veckor, och det fyra till antalet – för båda spelare. 

– Tråkigt för Näsa och Svenne att missa starten på säsongen men fokus för dem är nu att rehaba och komma tillbaka i gott skick. Vi räknar med att de kan spela inom cirka fyra veckor, sportchefen Arsi Piispanen.

Lösningen just nu blir därmed att låna in Borlänges Joel Myrberg Andersson.

– Det är en skridskostark forward som vi hoppas ska kunna hjälpa oss ikväll mot Leksand, fortsätter Piispanen.

Source: IK Oskarshamn @ Elite Prospects

Den här artikeln handlar om:

Borlänge HFIK Oskarshamn