Kalle Kossila var tillbaka i träning under måndagen efter en tids skadefrånvaro – under tisdagen var dock centern återigen frånvarande. Enligt huvudtränare Niklas Eriksson kommer centern inte att göra comeback under veckan.

– Det är klart att vi vill ha Kalle men samtidigt är det viktigt att han kan göra sig själv rättvisa, säger Eriksson till Nerikes Allehanda.

Kalle Kossila. Foto: David Wreland/Bildbyrån.

Under gårdagen kom glädjande nyheter för Örebro när centern Kalle Kossila åter tränade med laget. Det gav förhoppningar om att den rutinerade cetern skulle göra comeback under veckan. Idag gav dock huvudtränare Niklas Eriksson tråkiga besked kring Kossilas tillstånd efter att han saknats under lagets tisdagsträning.

– Han är inte riktigt hundra efter sin skada och tycker inte att han kan gå in fullt i närkamper och dueller och så där. Vi har sagt att vi håller honom borta tills vidare. Så han är osäker för spel till veckan, säger Niklas Eriksson till NA.

Kalle Kossila har varit en av Örebros ledande spelare under inledningen av säsongen och noterats för 15 poäng (3+12) på 21 matcher.

Örebro har möjligheten att plocka hem centern Svante Sjödin från utlåningen till Västerås, det kommer dock inte bli aktuellt inför veckans matcher menar Eriksson.

– Nu när vi tränar inför två matcher så tycker vi att vi har de spelarna vi behöver.

