Wojciech Stachowiak har gjort sitt första mål i Örebro-tröjan.

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Det var när Teemu Turunen, i slutet av juli, plötsligt lämnade av personliga skäl som Örebro Hockey tvingades ut på forwardsjakt. En sista pusselbit för att fullända truppen och börja nya eran under Martin Filander. Valet föll på Wojciech Stachowiak, en tysk OS-spelare färsk från ett äventyr i AHL.

"Det är min första säsong i SHL, så det blir ett nytt kapitel för mig, men jag tror att min spelstil kommer att passa väldigt bra" sa 27-åringen vid sin presentation, och därefter har även hyllningarna tagit vid, både från lagkamrater och experter.

– Herregud, vilket mål han gör, berömde Patrik Karlkvist efter tyskpolackens första i tröjan under lördagens träningsmatch.

– Först och främst är det en jäkla kanonkille. Väldigt positiv och glad och kommer lätt in i laget. Sedan har han ju hockey i sig alltså. Det såg man från första början. Han kommer bara bli bättre och bättre ju längre det lider, fortsätter stjärnan i Nerikes Allehanda.

"Örebro kan ha hittat guld i USA", löd samtidigt rubriken i Expressen efter drömmålet mot Linköping i 4–2-segern.

Efter hyllningarna: "Min plan är att fortsätta så"

Wojciech Stachowiaks 2–2-mål i matchen var den stora behållningen. En frånvändning och ett rappt avslut som LHC:s Waltteri Ignatjew inte kunde stoppa.

– Jag ville ju inte göra mål i öppen kasse som mitt första mål, skämtar Stachowiak själv i NA om att han bränt ett tidigare läge.

– Jag var tvungen att gottgöra det. Det är skönt att få göra åtminstone ett mål på försäsongen bara för att få en bra känsla inför säsongen, tillägger han.

Stachowiak lämnade Tyskland som 18-åring för att slå sig fram i Nordamerika. USHL och NCAA tog honom sedan tillbaka där ett genombrott i ERC Ingolstadt till slut kom säsongen 2022/23. Den Gdansk-födde forwarden blev en VM-spelare för Tyskland tre år i rad, och fick därigenom chansen i Nordamerika.

– De två första veckorna kan vara lite tuffa, särskilt när man kommer in under en tid där medspelarna redan varit igång några veckor. Man känner sig lite efter men jag börjar komma in i det. Jag lär mig och anpassar mig. Jag blir bättre för varje match. Min plan är att fortsätta så och vara hundra procent när säsongen börjar, säger han nu om att komma in sent i Örebro.