Stjärnan saknas – då får Loob göra SHL-debut

Linus Loob Trygg får göra SHL-debut i Marcus Johanssons frånvaro.

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Färjestads hemvändande stjärna Marcus Johansson utgick med en skada i torsdagens match mot Rögle. När Färjestad i eftermiddag gästar Björklöven i Umeå kommer inte veteranen till spel.

Den 35-årige forwarden saknas i den laguppställning som Färjestad har presenterat inför eftermiddagens match. I laget återfinns emellertid en SHL -debutant i form av 18-årige Linus Loob Trygg, som inleder matchen som extraforward.

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Håkan Loob är morbror till Linus Loob Trygg

Loob Trygg är, som efternamnet skvallrar om, släkt med Färjestadsikonen Håkan Loob då legendaren är talangens morbror. Pappa Marius Trygg har även han ett gediget förflutet i Färjestad, då han spelade fyra säsonger i klubben mellan 1999 och 2003.

Linus Loob Trygg är född i norska Stavanger och representerar Norge på landslagsnivå. Den här säsongen har 18-åringen öst in poäng i Färjestads U20-lag, där han under säsongsupptakten har producerat 15 poäng (2+13) på sex matcher.