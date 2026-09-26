Tränare och sportchefer pekar ut favoriterna inför säsongen 26/27
Hockeyettan

Tränare och sportchefer pekar ut favoriterna inför säsongen 26/27

Publicerad 26 september 2026 13:00
Mikael Mjörnberg
Mikael Mjörnberg
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Vilka kliver egentligen in som favoriter när en ny säsong i Hockeyettan drar igång?Vi lät femton tränare och sportchefer från ligan svara på den frågan.

Några matcher har redan hunnit spelas, men nu är premiärhelgen här på riktigt i Hockeyettan. Inför att säsongen drar igång passade vi på att ställa en oerhört viktig fråga till ett helt koppel av tränare och sportchefer i ligan.

Vilka ser du som favoriter inför säsongen?

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