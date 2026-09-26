Tränare och sportchefer pekar ut favoriterna inför säsongen 26/27

Några matcher har redan hunnit spelas, men nu är premiärhelgen här på riktigt i Hockeyettan. Inför att säsongen drar igång passade vi på att ställa en oerhört viktig fråga till ett helt koppel av tränare och sportchefer i ligan.



Vilka ser du som favoriter inför säsongen?

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