Beskedet: Backtalangen får lång avstängning

Tim Thomsson blir avstängd.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån, TV4 (Skärmdump)

Disciplinnämnden meddelar via ett pressmeddelande att Mora IK :s unge back Tim Thomsson stängs av.

19-åringen får fyra matchers avstängning för den huvudtackling han delade ut på Felix Johansson i sluttampen av gårdagens möte i Hockeyallsvenskan mellan Mora och Västerås . Thomsson fick matchstraff för tacklingen och kommer nu att missa Moras kommande matcher mot AIK, Nybro, Kalmar och BIK Karlskoga.

Tim Thomsson får även böter

I sitt beslut skriver disciplinnämnden att tacklingen sker med stor skaderisk, att Johansson är i en sårbar position och att Johanssons huvud är den huvudsakliga träffpunkten för Thomsson.

Utöver avstängningen tilldöms 19-åringen även böter på 1 200 kronor.

Tim Thomsson spelade 18 matcher i Hockeyallsvenskan med Mora förra säsongen och noterades för sju poäng. 19-åringen fick även chansen i det svenska U19-landslaget, där han stod för en poäng (0+1) på sex matcher. Den här säsongen har Thomsson inlett med att producera två poäng (1+1) på fyra matcher.

Mora vann matchen mot Västerås med 6–3 .

Se tacklingen här .