Målvaktslöftet vänder hem till Sverige

Noah Erliden, här inför en match med Juniorkronorna sommaren 2023.

Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Hockeyettan-klubben Kalix har landat ett juniorlandslagsmeriterat namn lagom till säsongsstarten.

På förbundets hemsida finns 21-årige Noah Erliden , som de senaste två säsongerna spelat i OHL-klubben Erie Otters, registrerad i norrbottningarnas laguppställning .

Utsågs till U18-VM:s bästa målvakt

Erliden är fostrad i HV71 och har suttit på bänken i SHL, samtidigt som han har meriter från de svenska ungdoms- och juniorlandslagen. 2023 tog han silver i U18-VM och utsågs till mästerskapets bästa målvakt framför storlöftet Trey Augustine, nu i Detroit, och landsmannen Melker Thelin som numera är hemmahörande i Färjestad. Säsongen därpå gjorde han även ett par matcher med Juniorkronorna.

De senaste två säsongerna har Erliden spelat i den kanadensiska juniorligan OHL, där han förra säsonge spelade 47 matcher och noterades för en räddningsprocent på 89,1 procent.