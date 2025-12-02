”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

William Wikman anslöt till Örebro inför säsongen 22/23.

Nu står det klart att den 28-årige forwarden stannar kvar i klubben fram till 2028.

– William står alltid för ett hårt jobb, både på och utanför isen, säger sportchef Henrik Löwdahl till klubbens hemsida.

William Wikman. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån.

Inför säsongen 22/23 värvades William Wikman till Örebro från Västerås i Hockeyallsvenskan. Forwarden gör just nu sin fjärde säsong i SHL-klubben, där han har blivit en viktig nyckelspelare. Nu står det klart att 28-åringen blir kvar i klubben den närmaste tiden – forwarden har skrivit på en kontraktsförlängning som sträcker sig över säsongen 2027/28.

– William har under sina år hos blivit en viktig kärnspelare som vi vet vad vi får av varje dag. William står alltid för ett hårt jobb, både på och utanför isen, samtidigt som han är en viktig del i en fungerande enhet. Det känns därför väldigt bra att vi kan behålla William här oss och vi tror att det finns stor potential för William att fortsätta utvecklas i vår miljö, säger sportchef Henrik Löwdahl.

Wikman har gjort totalt 176 matcher för klubben så här långt och har noterats för 55 poäng (25+30). Den här säsongen har forwarden stått för nio poäng (4+5) på 24 matcher.

Source: William Wikman @ Elite Prospects