William Wiå får en ny SHL-chans med Djurgården.

Via sin hemsida meddelar klubben att man lånar in Södertälje-forwarden i dagens match mot Timrå.

– William kom in och gjorde det bra senast, säger Niklas Wikegård.

William Wiå spelar med Djurgården i dag.

Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Södertälje-forwarden William Wiå fanns med i tisdagens match mot Luleå och kommer även att komma till spel med Djurgården i lördagens SHL-match mot Timrå.

Det meddelar Djurgården på sin hemsida.

– Återigen är vi väldigt tacksamma mot Södertälje över möjligheten att tillfälligt stärka upp laget i och med de avbräck som vi har. William kom in och gjorde det bra senast, det ska bli spännande att ha honom tillbaka ikväll, säger Djurgårdens sportsligt ansvarige Niklas Wikegård till sajten.

26-årige Wiå spelade strax över nio minuter i matchen mot Luleå i tisdags och noterades för en passningspoäng i 3–4-förlusten. I Södertälje har han denna säsong producerat 18 poäng (8+10) på 32 matcher i Hockeyallsvenskan.

