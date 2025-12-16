”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

William Proos gick inför säsongen till Linköping i SHL, men lånades omgående ut till sin före detta klubb Almtuna.

Nu har 22-åringen kallats tillbaka till Linköping och ser ut att vara på väg mot SHL-debut.

William Proos. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån.

William Proos är bara 22 år gammal men har redan hunnit göra 180 matcher i Hockeyallsvenskan – samtliga med Almtuna. De senaste säsongerna har han tillhört föreningen, men inför den här säsongen värvades han av SHL-klubben Linköping. Det blev dock inget spel i högstaligan för forwarden då han omgående återvände till Almtuna på lån.

Nu ser det dock ut som att den storväxte yttern kan vara på väg mot SHL-debut. Under dagen meddelade Linköping att de kallat tillbaka 22-åringen från Almtuna och att han kommer vara tillgänglig för spel under torsdagens match. Hur lång sejouren i SHL kommer att bli är oklart, då Proos kan skickas tillbaka till Almtuna innan deadline i mitten av februari.

Under den här säsongen har forwarden noterats för sju poäng (3+4) på 27 matcher i Hockeyallsvenskan.

Source: William Proos @ Elite Prospects