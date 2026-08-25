Mikael Gath hyllar nyförvärvet Wilhelm Hallquisth.

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Efter första riktiga säsongen i SHL, Junior-VM, med mer, var det tänkt att Wilhelm Hallquisth skulle ta nästa kliv i Hockeyallsvenskan och Södertälje SK. Istället fick den unge backen mindre speltid än önskat , och inom kort konstatera att ett klubbyte var på gång.

21-åringen verkar dock ha gått stärkt ur allt detta – åtminstone utifrån det hans nye huvudtränaren nu säger.

– Det kanske hänger ihop med att han hade en tuff säsong förra året, men det är ju Hallquisth som jag tycker har sett oerhört bra ut såhär långt, säger Timrå IK:s Mikael Gath till Sundsvalls Tidning när han ska peka ut vilken spelare som stuckit ut under försäsongen.

Gath fortsätter om det tidigare HV71-löftet:

– Jag tycker att han har en bra blick för spelet. Han kan röra på fötterna och är ganska skicklig i sitt spel. Sedan är det inte den största spelaren vi har, men jag tycker att han spelar med ett stort mod i det fysiska spelet också, säger han.

"Inte för mycket beröm, så de får vattenskalle"

Stockholmsfödde Wilhelm Hallquisth kom tidigt till Jönköping för att få sin hockeyutbildning. Därifrån blev han en JVM-back, med en lovande framtid för sig efter 57 SHL-framträdanden. Det var kanske också den bild Timrå målade upp när de skrev ett tvåårskontrakt med 21-åringen inför 2026/27-säsongen.

Mikael Gath menar att han sett många spelare flyga fram under försäsongen och sedan dippa, men lyfter det självförtroende som nu växer inom Hallquisth.

– Dumt nog ska man väl inte ge dem alldeles för mycket beröm, så de får vattenskalle, säger han till ST om hur man som tränare ska stoppa den där dippen.

– Det är lätt hänt att när man tycker att något går bra så kan man ta ett steg tillbaka i sin insats på dagliga basis. Så det är att bara vara vara där, pusha och givetvis berömma, men även vara på när det går lite galet så att man hela tiden har skärpan uppe.