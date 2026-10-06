Förre SHL-backen påväg mot NHL-debut

Stian Solberg, som spelade i Färjestad för två säsonger sedan, uppges bli uppflyttad till Anaheim Ducks.

Norske Stian Solberg, som spelade för Färjestad BK under säsongen 2024/25, uppges bli uppkallad till Anaheim Ducks när de ska möta Edmonton Oilers. Detta rapporterar Mayor's Manor på X .

Solberg har börjat säsongen i farmarlaget San Diego Gulls där han har börjat starkt. Två mål och två assist, totalt fyra poäng, har det blivit under de första två matcherna. Skulle han bli uppkallad, är det i så fall den norska 20-åringens första match i NHL.

Spelade i Färjestad

Solberg draftades 2024 av Anaheim Ducks som nummer 23. Första säsongen efter draften var han utlånad till Färjestad från Anaheim, men kallades tillbaka precis innan SM-slutspelet skulle börja.

Sedan dess har han spelat i farmarlaget Gulls och väntat på att få chansen i NHL.

Under försäsongen var han även med på träningsmatcher med NHL-laget.

Fler Sverigekopplingar

Det finns även fler kopplingar till Sverige för Solberg. Tillsammans med honom i San Diego Gulls spelar även svenska Anton Wahlberg, Herman Träff och Lucas Pettersson. Som målvakt hittas även Damian Clara som senaste säsongen stod mellan stolparna i Brynäs IF.