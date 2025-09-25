Linköping får tillbaka både Jakub Vrána och Rasmus Rissanen mot Rögle.

Så här ställer det krisande SHL-laget upp i torsdagsmötet.

Jakub Vrána och Rasmus Rissanen. Foto: Bildbyrån (montage).

Kort efter att Radiosporten rapporterat att Jakub Vrána var nära att lämna Linköping efter en teambuilding-aktivitet under försäsongen, saknades även stjärnan på träning. Nyheten spred nya rykten om att 29-åringen var på väg bort, men inom kort sköts det hela ner av huvudtränare ”Musse” Håkanson. En ljumskskada var förklaringen.



Nu, efter att Vrána även missat LHC:s senaste match (0–4 mot Skellefteå), är den tidigare NHL-spelaren tillbaka i laget.



I samband med att Linköping släpper sitt lag till torsdagsmötet med Rögle kommer nämligen beskedet att både Jakub Vrána och Rasmus Rissanen kliver in i uppställningen. Den förstnämnde i en tredje-kedja med Johan Södergran och Eskild Bakke Olsen, medan den andra tar avstängde Theodor Lennströms plats intill Max Martin, i ett av backparen.



Johan Johnsson står fortsatt utanför laget och Nick Shore blir nedpetad som fjärde-center. Waltteri Ignatjew får fortsatt förtroende i mål.



Rasmus Rissanen gör säsongsdebut i det Linköping som hittills har tagit noll poäng på fyra matcher.



