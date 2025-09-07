Rögle ser ut att tappa en av sina oslipade diamanter. Nu kommer uppgifter från podcasten ”För vårt RBK” att den tjeckiske backtalangen Vladimir Dravecky försvinner till Nordamerika för spel i en juniorliga.

Vladimir Dravecký ser ut att lämna Rögle.

Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

När Steven Ellis rankade de 32 mest intressanta spelarna inför NHL-draften 2026 tog backen Vladimir Dravecky plats på dem. Den 17-årige tjecken SHL-debuterade för Rögle redan i fjol och skulle slåss om speltid i A-laget den här säsongen. Var tanken.

Men så ser nu inte ut att bli fallet.

I podcasten ”För vårt RBK” meddelas det nämligen att Dravecky kommer att lämna Ängelholm och flytta till Nordamerika. Vilken liga specificeras inte, men ynglingen är draftad av Brantford Bulldogs i kanadensiska OHL liksom Youngstown Phantoms i amerikanska USHL.

Vladimir Dravecky kom till Rögle från slovakiska Kosice inför förra säsongen. Då hade han tidigare representerat Slovakien på juniorlandslagsnivå, men under fjolåret bytte han till Tjeckien och företrädde bland annat nationen vid U18-VM i Texas i april. Dravecky är född i USA då hans slovakiska pappa Vladimir sr. spelade farmarlagshockey för Manchester Monarchs i AHL när sonen kom till världen.

Vladimir Dravecky SHL-debuterade som 16-åring

I J20 Nationell svarade Vladimir Dravecky jr. för 16 poäng (6+10) på 37 matcher och ytterligare tre poäng (1+2) på sex slutspelsmatcher. SHL-debuten kom Örebro den 14 november, en dryg månad innan sin 17-årsdag, då han registrerade tre och en halv minuts istid. Han var sedan ombytt i två matcher till i högstaligan med sporadisk speltid.

Efter debuten mot Örebro uttalade sig löftet storstilat om sin framtid i en intervju med lokaltidningen HD. På frågan om sin målsättning svarade han:

– Att bli den bästa backen i NHL.

Pappa Dravecky är för övrigt fortfarande aktiv i den tjeckiska ligan, 40 år gammal. Han kliver snart in i sin tolfte raka säsong med Ocelari Trinec efter att tidigare ha varit verksam i KHL, Finland och Schweiz så väl som i hemlandet Slovakien. På meritlistan finns fyra VM med Slovakien, fem tjeckiska mästerskapstitlar samt två slovakiska mästerskapstitlar.

Source: Vladimír Dravecký @ Elite Prospects