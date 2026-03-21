Burväktaren siktar högt: ”Prio ett är SHL”

Vimmerbys Pontus Eltonius är uppskriven som tredjemålvakt i Frölunda under SM-slutspelet. Nu erkänner burväktaren, med utgående kontrakt, att han siktar högt inför 2026/27.

Pontus Eltonius är just nu tredjemålvakt i Frölunda under SM-slutspelet. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

”Ingenting är klart. Jag snackade med min agent nu i veckan. Jag kommer att ha is i magen och ska stämma av med min tjej vad hon vill”

När Pontus Eltonius, tidigare i mars, uttalade sig om framtiden var det så det lät i Vimmerby Tidning. Detta då målvaktens kontrakt med Vimmerby går ut efter 2025/26, samtidigt som Expressen skrivit om en muntlig överenskommelse med Nybro. Men innan nästa adress blir klar kan det också bli så att 28-åringen kastas in för ännu en match denna säsong.

Under SM-slutspelet är Eltonius nämligen en del av Frölunda – som tredjemålvakt.

– Jäkligt kul att få chansen att hänga med, riktigt spännande. Jag har gått en lite annan väg men kul att få vara med här nu. En dröm man hade som liten, att få vara med i A-laget. Kul att få känna på en högre nivå, lite skillnad på där man varit tidigare. En erfarenhet. Se hur man står sig mot de här, säger Frölunda-produkten till RakaPuckar efter lördagens träning med SHL-laget.

Pontus Eltonius: ”Prio ett är SHL”

Oavsett om Pontus Eltonius behövs i Frölunda eller inte, kan det säkerligen gynna honom inför framtiden. Och för RakaPuckar erkänner burväktaren att SHL-spel är något han har i huvudet redan inför kommande säsong.

– Prio ett är att försöka ta en plats i SHL, det är dit jag strävar. Om det blir i år eller något annat år, det får vi se. Blir det inte det så har jag bra alternativ i allsvenskan. Jag har lite kyla, inte direkt någon brådska. Det har gått bra, jag har bra självförtroende med mig, bara bygga vidare på det, säger han.

Redan som U18-spelare lämnade Pontus Eltonius Frölunda för Karlskoga. Därifrån har han tagig vägen via Hockeyettan, innan de senaste årens genombrott i Hockeyallsvenskan med Västervik, Tingsryd och Vimmerby.

Source: Pontus Eltonius @ Elite Prospects