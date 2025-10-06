Linus Omark verkar inte bli kvar i Schweiz – trots en succéstart i Lugano.

Ändå berättar nu 38-årige stjärnan att Luleå inte har hört av sig inför korttidskontraktets slut.

– Som spelare vill du att en klubb ska vilja ha dig… säger han i NSD.

Linus Omark och Luleås sportchef Thomas Fröberg. Foto: Bildbyrån (montage).

Så sent som under söndagen smällde Linus Omark in två mål för HC Lugano i den schweiziska högstaligan. Ändå ser han inte ut att bli kvar efter att korttidslöningen når sitt slut vid landslagsuppehållet i november. Detta berättar SM-guldvinnaren nu för NSD.



– Nja, det tror jag inte. Det ringer klubbar hela tiden, så vi får väl se vad som sker i framtiden, säger 38-åringen.



Den tidigare SHL-stjärnan har fått en fin start i nya tröjan med fem poäng på sex matcher, trots att han medger att han haft bättre sommarträningar. Frågan som återstår är var han spelar sin hockey efter att även flåset kommit igång i Schweiz?

Har inte hört av sig: ”Det är väl ingen chans då”

Både Södertälje och Luleå har nämnts i detta sammanhang, men enligt Omark har ingen hört av sig i Norrbotten.



– De har inte ens hört av sig, så det är väl ingen chans då. Vi får se om de hör av sig…, säger nu Omark till NSD efter att han tidigare stängt dörren för en fortsättning i klubben efter fjolårets SM-guld.

– Som spelare vill du att en klubb ska vilja ha dig…och Luleå är mitt lag. Men vi får se, jag har andra lag som ringer, fortsätter han.



När Omark skrev på för Lugano 21 september hade följetongen, där SSK nämnts som nästa klubb, pågått i cirka en månad. Detta efter uppgifter från Hockeynews.

Source: Linus Omark @ Elite Prospects