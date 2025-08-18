Efter ingreppet – stjärnan tillbaka

I början av augusti genomgick han ett mindre ingrepp

En vecka före tidsplan är Viktor Lodin tillbaka.

När Färjestad tränade under måndagen körde stjärnan för fullt.

– Kul att se Viktor tillbaka, säger tränaren Jörgen Jönsson till Värmlands Folkblad.

Viktor Lodin.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

I början av augusti gjorde Viktor Lodin ett mindre ingrepp som väntades hålla honom borta från spel i tre veckor.

Nu, en vecka före tidsplan, är stjärnan tillbaka i full träning med Färjestad.

– Det kändes bra. Lungorna är väl inte där, men utöver det var det jäkligt kul att vara tillbaka. Det har varit jobbigt att gå runt här och kolla. Att stå på sidan, säger Lodin till Värmlands Folkblad.

Färjestad möter Leksand på torsdag

Lodin tränade under måndagen i en kedja med Joel Kellman och Jack Berglund. Om Lodin spelar träningsmatchen mot SHL-konkurrenten Leksand i Strömstad på torsdag återstår att se.

– Kul att se Viktor tillbaka. Om han spelar på torsdag? Det får vi se. Men han tränade för fullt i dag och det var kul att se. Han var glad – och full av energi, säger tränaren Jörgen Jönsson.

– Tålamod är inte hans bästa gren. Kul att se hans iver att komma med och nu är han med och kör.

Viktor Lodin hämtades in till Färjestad efter Oskarshamns degradering våren 2024 och stjärnforwarden noterades för 44 poäng (17+27) på 50 grundseriematcher samt en poäng (0+1) på fyra matcher i slutspelet. I december 2024 skrev Lodin på ett nytt fyraårskontrakt med klubben som sträcker sig över säsongen 2028/29.

Source: Viktor Lodin @ Elite Prospects