Färjestad har fått en relativt bra start på säsongen – men stjärnan Viktor Lodin har inte fått målskyttet att lossna. Nu berättar 26-åringen om sin tuffa start och vad han gör för att vända trenden.

– Jag kämpar och sliter men just nu stämmer det inte, säger Lodin till Värmlands Folkblad.

Viktor Lodin. Foto: Aron Broman/Bildbyrån.

Under gårdagen tog Timrå tre poäng på bortaplan mot Färjestad – mycket tack vare en storspelande Tim Juel.

Det blev en frustrerande förlust för Karlstad-gänget, som tryckte på för en kvittering men inte lyckades få in pucken bakom Timrås burväktare. Färjestad har haft problem med att näta den senaste tiden och stjärnan Viktor Lodin har gått mållös de senaste tolv matcherna.

– Det talar sitt eget språk. Det är för dåligt. Självförtroendet är noll och det syns nog, säger 26-åringen till VF.

Och ju längre torkan fortsätter, desto svårare blir det att bryta den. Viktor Lodin berättar att han börjat arbeta med Färjestads mentala rådgivare Andy Swärd för att bryta mönstret.

– Nu har jag börjat med mentala grejer tillsammans med Andy Swärd för att försöka bryta mönster på något sätt. Jag har svårt att sätta ord på min egen del. Jag kämpar och sliter men just nu stämmer det inte.

Viktor Lodin har hittills producerat tio poäng (3+7) på de första 15 matcherna. Under sina sex säsonger i SHL har forwarden noterats för 121 poäng (44+77) på 212 matcher.

Source: Viktor Lodin @ Elite Prospects