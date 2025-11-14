Efter succén i U20 Nationell – får chansen i SHL
Följ HockeySverige på
Google news
”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu
Han leder poängligan i U20 Nationell med 25 poäng på 14 matcher. I morgon får Viktor Klingsell chansen i SHL för första gången den här säsongen.
Viktor Klingsell har länge varit en av Sveriges mest spännande 07:or. Förra säsongen öste han in poäng i U18-landslaget och fick även chansen att debutera i SHL. Den här säsongen har han spelat i U20 Nationell, och där varit seriens kanske bästa spelare.
Med 25 poäng på 14 matcher leder han poängligan.
Nu kommer också chansen i SHL. För Mille Dybro på Norran bekräftar huvudtränare Daniel Hermansson att talangen får chansen.
Framför allt inför nästa säsong är Viktor Klingsell högaktuell för spel i junior-VM. Han har under flera år varit en hörnspelare i 07-landslaget. Förra säsongen gjorde han 42 poäng på 29 matcher i Småkronorna. Det blev även åtta poäng på sju matcher när Sverige tog brons i U18-VM.
Skellefteå lånade tidigare under dagen ut Victor Laz till Kalmar, något som alltså öppnar för 18-åringen. I våras draftades han också av Winnipeg i femte rundan av NHL-draften.
Source: Viktor Klingsell @ Elite Prospects
Den här artikeln handlar om: