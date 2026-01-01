”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Victor Laz bryter sitt kontrakt med Skellefteå. Han är klar för HV71.

– Det ska bli intressant att se honom i vår miljö, säger Fredrik Stillman, tf General Manager i HV71.

Victor Laz är klar för HV71.

Foto: Bildbyrån

Efter att ha imponerat i Kalmar skrev Victor Laz på för Skellefteå. Där har emellertid speltiden varit knapp. Han har bara fått spela 13 SHL-matcher, och då har det ofta bara varit några ströminuter per match. Det blev bara 0+2 på dessa 13 matcher. Laz har också varit utlånad till Kalmar under elva matcher.

Men nu lämnar han Skellefteå permanent. Laz skriver istället på för skadeskjutna HV71.

– I Victor får vi en användbar och smart center som både tar ansvar i defensiven och kan vara ett hot i det offensiva spelet. En spelare som gjort en spännande resa i sin hockeykarriär via division ett och HockeyAllsvenskan. Det ska bli intressant att se honom i vår miljö, säger Fredrik Stillman, tf General Manager i HV71, till klubbens sajt.

29-åringen ansluter till HV71 redan under fredagen och möter upp laget på plats i Leksand inför lördagens match.

– Det ska bli kul och inspirerande att komma till HV71. Jag ska komma in med bra energi och bidra med min skridskoåkning och ett stabilt spel över hela banan, säger Victor Laz.

Kontraktet är skrivet även över kommande säsong.

