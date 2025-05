Doldisen klar för Skellefteå: ”Inte fattat det än”

Så sent som 2022/23 spelade han med Kalmar i Hockeyettan.

Nu är 28-årige Victor Laz klar för spel i SHL med Skellefteå AIK.

– Ska man någonstans från HockeyAllsvenskan så är det hit, säger han.

Victor Laz i Kalmar. Foto: Bildbyrån/Patric Söderström.

I början av mars kom uppgifterna från Expressen om att Kalmar HC:s Victor Laz slutförhandlade med Skellefteå AIK om ett kontrakt i SHL. Detta trots att det länge sett ut att bli Leksand för den 28-årige forwarden från Ronneby.



Nu har Laz presenterats av laget från Västerbotten.



– Vi har haft koll på Victor under en längre tid. Han var en lovande spelare redan i unga år och har sedan tagit den lite längre vägen tillbaka. De senaste säsongerna har han verkligen släppt loss sitt spel och hittat en trygghet och tydlighet i hur han vill spela. Det gör honom spännande att få in i vår miljö. På isen är han framförallt skridskoskicklig, men har också en hög teknisk nivå och ett starkt defensivt spel i sig. Han vinner mycket puck, jobbar hårt och har förmågan att både sätta upp spel och avsluta själv, säger sportchefen Erik Forssell på lagets sajt.

Förvåningen: ”Jag trodde att han skojade”

Victor Laz tog vägen via Rögle under sin juniortid och gjorde även ett mål och en assist i sin SHL-debut redan under 2015/16, men därefter följde ett par tunga år med skador och till slut en omstart i Hockeyettan.



– Det har varit tufft, mentalt. Jag kände inte igen mig själv som spelare och det var en period när tankarna på att lägga av kom. Men i Kalmar fick jag börja om på riktigt, jobba mycket med mig själv och hitta tillbaka till den jag var som spelare. Det blev en värdefull tid och att gå upp till HockeyAllsvenskan var en höjdpunkt, säger Laz själv nu.



Den gångna säsongen var alltså forwardens andra i Allsvenskan med Kalmar. En säsong som avslutades med 17 mål och 13 assist över 50 matcher i grundserien. Ändå var han förvånad när telefonen sedan ringde.



– En gammal lagkamrat, Fredrik Granberg som ju är från Skellefteå, skrev och frågade om han kunde ge mitt nummer till en sportchef. ”Vem då?”, frågade jag. ”Skellefteås”, svarade han. Jag trodde helt ärligt att han skojade, berättar han och fortsätter:

– Det känns nästan som att jag inte fattat det än. Skellefteå liksom… med allt vad det innebär. Det är stort. Ska man någonstans från HockeyAllsvenskan så är det hit. Jag har bara hört bra saker om hur de jobbar med träning och utveckling. Jag är 28 år men känner mig inte färdigutvecklad. Målet är att hämta ut ännu mer.



Avtalet är skrivet över två år.