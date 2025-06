Lite mer än ett år har gått sedan Victor Ejdsell lämnade Färjestad och SHL.

Nu berättar 30-åringen för NWT om framtidstankarna – och ger sin åsikt om nyförvärvet, Radim Zohorna.

– Man måste producera för att få förlängt kontrakt, så enkelt är det, säger han.

Victor Ejdsell i Tre Kronor och Färjestad. Foto: Bildbyrån (montage).

Efter hela 20 mål i SHL under 2023/24 förlorade Färjestad Victor Ejdsell till Schweiz. Ett tvåårskontrakt skrevs på och ytterligare 37 poäng skickades in under det första året i SC Bern.



I en intervju med NWT berättar nu 30-åringen om de första intrycken av Schweiz, och hur tankarna går kring framtiden.



– Karlstad är alltid hemma för mig så det är klart att jag följer Färjestad så mycket som jag kan. Vi har lite olika speldagar så jag har sett många matcher i vinter. Det var ganska uppenbart att spetsen och den offensiva kraften finns där så det stod härliga till, säger Victor Ejdsell till tidningen och fortsätter sedan om karriärens nästa steg efter 2025/26, vilket är sista säsongen på det nuvarande kontraktet i Bern.

– När man är i Schweiz är man beroende av prestationen. Man måste producera för att få förlängt kontrakt, så enkelt är det. Så det är svårt att säga något om framtiden. Sedan vet man att när man har fått barn är det skillnad på att vara hemma och borta, som jag var inne på innan. Det är mycket man får ta med i tankarna. Vi trivs superbra i Karlstad men vi ångrar inte heller att vi åkte ner till Schweiz, det har varit jättekul.

Hyllar Färjestads nyförvärv: ”Det var klokt”

Under 2024/25-säsongen har det dock inte bara handlat om att hantera livet som småbarnsförälder för första gången. På isen har toppspelare som Radim Zohorna och Gabriel Carlsson båda ställt upp på andra sidan. Två spelare som båda är klara för Ejdsells FBK till 2025/26.



– Zohorna är en powerforward som är riktigt bra på rören. Jag tror att han hade en lite knepig säsong i Lugano. Laget spelade inte bra så jag förstår att det var kämpigt, men det syns att det finns mycket i honom. Jag tror att Zohorna kommer att vara bra i SHL med sin storlek och den farten han har, säger Ejdsell och fortsätter:

– Det är skillnad mellan Zohorna och Tomásek, men i längden tror jag att det kan bli bra. Jag tror inte att Zohorna är den som kliver ut och gör 55 poäng, men å andra sidan så finns det redan krut framåt i Färjestad. Jag tycker att det var klokt att värva en tvåvägscenter.



29-årige Zohorna har tidigare spelat 68 NHL-matcher, men stannade på nio fullträffar och 13 assist under sin första grundserie i Schweiz.