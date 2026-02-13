Uppgifter: Så långt avtal har Färjestad erbjudit Ejdsell

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Victor Ejdsell, 30, kan vända hem till Karlstad till nästa säsong.

För att locka hem värmlänningen har nu Färjestad erbjudit honom ett treårsavtal.

– Ja, det stämmer. Definitivt. Och vi har ändå mötts där nu runt tre år, säger han till VF.se.

Ejdsell har fått ett erbjudande som han önskat från Färjestad. Foto: Bildbyrån

Victor Ejdsell lämnade Karlstad för två år sedan för att spela i Schweiz för SC Bern. Men efter snart två säsonger är det dags att ta ett beslut om framtiden. Som det redan framgått av medieuppgifter är inte Färjestad ett otänkbart alternativt för värmlänningen.

På fredagen avslöjar Victor Ejdsell själv för Värmlands Folkblad att Färjestad har lämnat ett treårskontrakt på bordet.

När Rickard Wallin var på besök i Schweiz var han tydlig med att han ville ha hem honom.

– Han kom ju av en anledning – och det är att han vill att jag ska komma hem och spela för Färjestad igen. Det går det inte att sticka under stolen med, säger Ejdsell till tidningen.

Har inte bestämt sig kring framtiden

Han berättar att han velar mellan att vara kvar och flytta hem.

– Jag försöker fundera ut vad jag egentligen vill. Vilket såklart går hand i hand med vad jag faktiskt kan få. Jag sa tidigt till min agent att om jag ska vara kvar i Schweiz vill jag vara i ett lag som har chansen att vinna. Det är en handfull lag som slåss i toppen och där är det få platser.

Vidare berättar han att det är just ett längre avtal han har bett om för att vända hem.

– Ja, det stämmer. Definitivt. Och vi har ändå mötts där nu runt tre år. Jag hade inte haft något emot ännu längre – men jag förstår som sagt att det finns två parter. Tre år är ändå ett relativt långt kontrakt.