”Vi har en tendens att bli för nervösa och bekymrade”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Har Jörgen Jönsson hittat svaret på Färjestads skakiga start i SHL?

Efter förlusten mot Växjö Lakers i går betonade Jörgen Jönsson att det mentala är ett problem.

– Vi har en tendens att bli nervösa och bekymrade och då blir vi väldigt små och tappar konceptet, säger han till VF.se.

Jörgen Jönsson är bekymrad över lagets mentala läge.

Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN / COP 185 / FK0427

Färjestad ledde med 3–1 mot Växjö på bortais men förlorade till sist med 3–4. Därmed förlorade man sin tredje raka match efter 0–1 mot Djurgården, 2–3 mot Malmö och nu 3–4 i Växjö.

Jörgen Jönsson lyfter fram mentala problem som en stor orsak till förlusterna.

– Spelarna blir både oroliga och nervösa. De blir väldigt måna om att vara noggranna och det leder till att vi blir för passiva. Automatiskt ger man då över kommandot till motståndarna, säger Jörgen Jönsson till VF om kollapsen.

Vidare kommenterar han läget i laget och klubben, där man nu är långt efter toppen i tabellen och för tillfället är åtta av 14 lag i SHL.

Kritiserar laget: ”Tappar konceptet”

Det finns saker som fattas i spelet.

– Pålitlighet, kontinuitet och förmågan att fortsätta spela med pucken oavsett hur självförtroendet är ute på isen. Vi har förlorat för många matcher och är absolut inte där vi vill vara, säger han och fortsätter.

– Det finns stunder i matcherna som är bra, men vi har en tendens att bli nervösa och bekymrade och då blir vi väldigt små och tappar konceptet. Det leder till att vi tar dåliga beslut. Vi får fortsätta jobba med det.

Färjestad fick se sig passerade av både Timrå och Malmö och har förlorat två matcher (13) fler än vad man har vunnit i år.

Mellan Färjestad och serieledande rivalen Frölunda skiljer redan 23 poäng.