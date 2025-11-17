”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

En ny SHL-vecka är färdigspelad. Därför plockar Måns Karlsson ut säsongens åttonde ”Veckans lag” i SHL.

”Nödlösningarnas nödlösning”

Levererar – efter svaga hösten.

”Såg honom på plats – imponerades stort”

”Förälskade mig i honom redan på försäsongen”

Har stjärnvärvningen kommit igång nu?

Han har gjort en fjärdedel (!) av lagets mål.

Målvakt

Strauss Mann, Skellefteå (3)

Det börjar nästan bli löjligt nu. Strauss Mann har stått 16 matcher och hållit nollan i sju av dem. Den gångna veckan höll han nollan i båda matcherna, när Skellefteå besegrade både Timrå och Djurgården.

Skellefteå har en sanslös förmåga att alltid lyckas få ett målvaktsspel i toppklass. Oavsett vem de ställer i kassen blir det succé, typ. Till och med nu när man plockar in nödlösningarnas nödlösning får man ligans bäste målvakt. Något som inte minst syns på faktumet att Mann nu kommer med i veckans lag för tredje gången.

Ingen annan målvakt har kommit med mer än en gång.

Backar

Robin Salo, Malmö

Jag har varit lite skeptisk till Robin Salos säsongsinledning, och verkligen fått känslan att det nog var Lassi Thomson som drog Robin Salo framåt förra säsongen. Den här hösten har Salo inte alls varit nära att hålla den nivå han låg på i Örebro för några år sedan eller Malmötröjan ifjol.

Men nu har Salo funnit kemi med Seth Barton. Den duon bildar ett starkt första backpar som Malmö lutar sig mot väldigt mycket. Salo spelade tredje mest av alla spelare den gångna veckan. Han tackade för förtroendet genom att göra tre poäng (2+1) och vara +4 när Malmö tog ytterligare två segrar.

Totalt har den finske toppbacken gjort poäng i fyra raka matcher.

Seth Barton, Malmö

Jag såg Malmö på plats mot Brynäs i torsdags och måste säga att jag imponerades stort av den här killen. Jag har inte direkt närstuderat Barton under hösten, men av det jag sett har jag känt att han inte är så mycket mer än en breddback i den här ligan. Men när jag nu sett honom live är jag beredd att mjukna lite i mitt omdöme för kanadensaren. Jag gillade verkligen vad jag såg av kanadensaren, som bildar ligans hetaste backpar tillsammans med Salo.

Veckan som gick gjorde Seth Barton en poäng, men levererade också +6. Han var inne på sex mål framåt under Malmös två segermatcher, men inte ett enda mål bakåt.

Forwards

Oliver Okuliar, Skellefteå

Jag förälskade mig i Oliver Okuliar redan under försäsongen och såg framför mig att han skulle vara en spelare i absolut toppklass i SHL. Jag trodde han skulle vara en spelare som låg runt en poäng per match. Riktigt där är han inte, men han har verkligen hittat poängformen nu på slutet, med sex poäng sina fem senaste, fem poäng de tre senaste och fyra poäng de två senaste.

Okuliar slog till med 2+2 när Skellefteå gick totalt 9-0 under veckans två matcher, och trendar just nu mot 37 poäng (21+16). Inte poäng per match – men ett nyförvärv som snuddar på 40 poäng under sin debutsäsong i ligan måste kort och gott benämnas som en succévärvning.

Och känslan är att Okuliar bara kommer öka sin produktionstakt härifrån och framåt. Han har hittat rätt, nu.

Lukas Rousek, HV71

Om man tycker Oliver Okuliar haft en trög produktionshöst är det ingenting mot den höst den här killen haft. HV71:s tjeckiske, tilltänkta, stjärnvärvning hade inför veckan bara gjort 0+5 på 18 matcher. Ett direkt uselt facit sett till den stora roll han värvades för – men också sett till den roll han faktiskt fått.

Trots den svaga hösten matchades Rousek förra veckan som förstacenter mellan Riley Woods och Aleksi Heponiemi, och det verkar ha gjort susen. Tjecken gjorde nämligen 1+3 på veckans två nyckelmatcher, och fördubblade näst intill sin poängskörd för hela säsongen. Och till sist gjorde han alltså sitt första mål för säsongen, också.

HV71 har fyra segrar på sina fem senaste matcher. Om man nu dessutom på allvar fått igång sin tilltänkta spetsforward, ja då kanske det finns hopp om att klättra i tabellen.

Robin Kovacs, Linköping (2)

Vad skulle Linköping vara utan Robin Kovacs? De ligger näst sist trots att Kovacs smällt in elva mål, vilket ger en andraplats i skytteligan. Och då ska vi komma ihåg att Linköping som lag bara gjort 44 mål. Han gör alltså var fjärde (!) mål som Cluben gör i SHL. Det är faktiskt helt galet.

Precis som flera andra bottenlag hade Linköping en stark vecka, med två raka segrar. Och Kovacs var som vanligt den som ledde offensiven, med 2+1 i 6-1-segern mot Leksand. En riktig måstematch enligt Linköping själva, där Kovacs var dominant på isen. En match som i slutändan kan visa sig vara otroligt viktig i kampen om att undvika kvalspel.

Kovacs blir den första forwarden förutom Oscar Lindberg att komma med i veckans lag mer än en gång.

